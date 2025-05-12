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15:01, 12 мая 2025Бывший СССР

Адвокат Гуцул рассказал о намерении Кишинева лишить ее поста главы Гагаузии

Адвокат Морару: Власти Молдавии намерены лишить Гуцул поста главы Гагаузии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Власти Молдавии намерены лишить Евгению Гуцул поста главы Гагаузии и провести в регионе досрочные выборы. Об этом рассказал адвокат руководителя автономии Сергей Морару, передает РИА Новости.

«Этот арест используется [Кишиневом], чтобы избавиться от башкана (главы автономии, — прим. «Ленты.ру»), провести досрочные выборы, а иначе не будет необходимости в этом деле», — заявил юрист.

Он выразил уверенность, что дело используется молдавскими властями, чтобы препятствовать работе администрации автономии и добиться отстранения Гуцул.

В ночь на 26 марта в аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на выборах главы автономии.

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