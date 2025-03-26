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01:35, 26 марта 2025Бывший СССР

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева

Главу Гагаузии Гуцул задержали в Кишиневе на 72 часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул задержали сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии на 72 часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национального антикоррупционного центра республики.

«Мера уголовно-процессуального характера была применена прямо в международном аэропорту Кишинева, остальные детали будут изложены в среду», — отметили в ведомстве.

Адвокаты Гуцул прибыли в аэропорт Кишинева. «Они работают с правоохранителями. Подробностей о причинах задержания пока нет», — сказал советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов..

Ранее Евгения Гуцул призвала президента США Дональда Трампа отказать властям Молдавии в финансовой помощи. Политик обвинила президента республики Майю Санду и правящую партию в узурпации государственных институтов и установлении диктаторского режима.

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