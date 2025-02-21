Глава Гагаузии обратилась с просьбой к Трампу

Глава Гагаузии Гуцул попросила Трампа отказаться от помощи властям Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась с просьбой к президенту США Дональду Трампу. Пост с открытым письмом появился в ее аккаунте в социальной сети Х.

Так, Гуцул призвала американского лидера отказаться от финансовой помощи властям Молдавии, в частности партии «Действие и солидарность» и президенту республики Майе Санду.

«Уважаемый господин Трамп, как башкан Гагаузии, я прошу вас прекратить любую поддержку преступного режима PAS и Майи Санду в Республике Молдова», — написала она.

Гуцул также призвала Трампа поддержать честные парламентские выборы. Кроме того, политик в письме обвинила Санду и правящую партию в узурпации государственных институтов и установлении диктаторского режима.

Ранее Гуцул заявила, что Гагаузия отказывается признавать Майю Санду президентом Молдавии. По ее словам, это связано с тем, что на президентских выборах были фальсификации, и без них на выборах одержал бы победу достойный кандидат. Лидер Гагаузии также обвинила Кишинев в давлении на руководство региона и отказе от сотрудничества.