В Гагаузии отказались признать Санду президентом Молдавии

Гагаузия отказывается признавать Майю Санду президентом Молдавии. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул, передает РИА Новости.
«Как центральная власть не признает легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаем этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации», — сказала она.
Гуцул отметила, что без фальсификации результатов на выборах одержал бы победу достойный кандидат. Лидер Гагаузии обвинила Кишинев в давлении на руководство региона и отказе от сотрудничества. По ее словам, такие действия Молдавии усугубляют отношения с гагаузской стороной.
Ранее Санду заявила, что молдавские власти недостаточно уделяли внимания русскоязычному населению. По ее словам, это касается не только к Молдавии, но и Гагаузии, где не все жители говорят на румынском языке. Санду также пообещала чаще посещать Гагаузскую автономию, чтобы проводит дискуссии с ее жителями.