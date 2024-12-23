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16:56, 23 декабря 2024Бывший СССР

В Гагаузии отказались признать Санду президентом Молдавии

Гуцул заявил, что Гагаузия не признает Санду президентом Молдавии
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Гагаузия отказывается признавать Майю Санду президентом Молдавии. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул, передает РИА Новости.

«Как центральная власть не признает легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаем этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации», — сказала она.

Гуцул отметила, что без фальсификации результатов на выборах одержал бы победу достойный кандидат. Лидер Гагаузии обвинила Кишинев в давлении на руководство региона и отказе от сотрудничества. По ее словам, такие действия Молдавии усугубляют отношения с гагаузской стороной.

Ранее Санду заявила, что молдавские власти недостаточно уделяли внимания русскоязычному населению. По ее словам, это касается не только к Молдавии, но и Гагаузии, где не все жители говорят на румынском языке. Санду также пообещала чаще посещать Гагаузскую автономию, чтобы проводит дискуссии с ее жителями.

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