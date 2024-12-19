Санду признала недостаток внимания русскоязычным гражданам

Санду: власти Молдавии недостаточно уделяли внимания русскоязычным гражданам

Власти Молдавии недостаточно уделяли внимания русскоязычным гражданам. Это признала молдавский президент Майя Санду на итоговой пресс-конференции, ее цитирует РИА Новости.

«Нужно признать, что мы не уделяли должного внимания проведению диалога с населением на русском языке», — сказала она.

По ее словам, это относится не только к Молдавии, но и Гагаузии, где не все жители говорят на румынском языке. Санду пообещала чаще посещать Гагаузскую автономию, чтобы проводит дискуссии с гражданами.

Ранее лидер оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон потребовал вернуть статус русского языка в Молдавии. Он напомнил, что русский является языком межнационального общения. При этом, по его словам, речь идет не о статусе второго государственного языка.