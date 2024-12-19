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18:09, 19 декабря 2024Бывший СССР

Санду признала недостаток внимания русскоязычным гражданам

Санду: власти Молдавии недостаточно уделяли внимания русскоязычным гражданам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии недостаточно уделяли внимания русскоязычным гражданам. Это признала молдавский президент Майя Санду на итоговой пресс-конференции, ее цитирует РИА Новости.

«Нужно признать, что мы не уделяли должного внимания проведению диалога с населением на русском языке», — сказала она.

По ее словам, это относится не только к Молдавии, но и Гагаузии, где не все жители говорят на румынском языке. Санду пообещала чаще посещать Гагаузскую автономию, чтобы проводит дискуссии с гражданами.

Ранее лидер оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон потребовал вернуть статус русского языка в Молдавии. Он напомнил, что русский является языком межнационального общения. При этом, по его словам, речь идет не о статусе второго государственного языка.

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