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13:12, 12 декабря 2024Бывший СССР

В Молдавии потребовали вернуть статус русского языка

Экс-президент Молдавии Додон потребовал вернуть статус русского языка
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gagarin Iurii / Shutterstock / Fotodom  

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон потребовал вернуть статус русского языка. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI.

Бывший молдавский лидер отметил, что русский является языком межнационального общения. «Нужно вернуть статус русского языка», — призвал Додон.

При этом, по его словам, речь идет не о втором государственном, а о языке межнационального общения. Лидер партии назвал этот вопрос принципиальным в рамках переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз.

Ранее парламент Гагаузии призвал Кишинев вернуть русскому языку статус межнационального в Молдавии. Депутаты отметили роль русского языка в истории страны и предложили увеличить количество часов его изучения в школах национальных меньшинств.

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