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14:39, 19 апреля 2024Бывший СССР

В Гагаузии потребовали вернуть русскому языку статус межнационального

Парламент Гагаузии призвал Молдавию вернуть русскому статус межнационального

Фото: Vladimir Baranov / loballookpress.com

Кишинев должен вернуть русскому языку статус языка межнационального общения в Молдавии. К изменению языковой политики в республике власти призвал парламент Гагаузии, передает ТАСС.

«Обращаемся к вам с просьбой о придании русскому языку статуса языка межнационального общения в Республике Молдова», — говорится в заявлении парламентариев.

В обращении депутаты отмечают роль русского языка в истории страны и предлагают увеличить количество часов изучения языка в школах национальных меньшинств.

Ранее в Гагаузии заявили о нежелании жителей Молдавии присоединения к Евросоюзу. По словам главы региона Евгении Гуцул, Молдавии не нужны никакие военные блоки, включая НАТО.

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      Глеб Палехов
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