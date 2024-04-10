В Гагаузии заявили о нежелании жителей Молдавии присоединения к ЕС

Глава Гагаузии Гуцул: жители Молдавии не хотят вступления страны в ЕС

Жители Молдавии не хотят присоединения их страны к Европейскому союзу (ЕС), так как мечтают о суверенном и нейтральном государстве, которое дружило бы со своими соседями, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнила политик, в октябре на референдуме жители Молдавии проголосуют, хотят ли они вступления страны в ЕС. Гуцул отметила, что от лица большинства граждан республики может сказать: население не желает этого.

«Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с РФ, и с Украиной, и с Румынией, и с ЕС», — подчеркнула она.

Гуцул указала, что Молдавии не нужны никакие военные блоки, в том числе НАТО.

Ранее Гуцул заявила, что власти Молдавии в Кишиневе могут ввести войска в регион, если Гагаузия объявит свою независимость.