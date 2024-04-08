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12:36, 8 апреля 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии рассказала о возможной агрессии Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул: Кишинев введет войска, если Гагаузия объявит независимость
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии в Кишиневе могут ввести войска в регион, если Гагаузия объявит свою независимости, передает ТАСС.

«Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию», — сообщила политик.

По его мнению, опасаться реакции стоит не только правящей партии Молдавии, но и Румынии, «контролирующей действия молдавских властей».

Ранее Евгения Гуцул заявляла, что Гагаузия объявит независимость если Молдавия решит объединиться с Румынией, комментируя заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который поддержал идею объединения.

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      Валентин Карант
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