Глава Гагаузии рассказала о возможной агрессии Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул: Кишинев введет войска, если Гагаузия объявит независимость

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии в Кишиневе могут ввести войска в регион, если Гагаузия объявит свою независимости, передает ТАСС.

«Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию», — сообщила политик.

По его мнению, опасаться реакции стоит не только правящей партии Молдавии, но и Румынии, «контролирующей действия молдавских властей».

Ранее Евгения Гуцул заявляла, что Гагаузия объявит независимость если Молдавия решит объединиться с Румынией, комментируя заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который поддержал идею объединения.