Глава Гагаузии рассказала о возможной агрессии Молдавии
Глава Гагаузии Гуцул: Кишинев введет войска, если Гагаузия объявит независимость
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии в Кишиневе могут ввести войска в регион, если Гагаузия объявит свою независимости, передает ТАСС.
«Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию», — сообщила политик.
По его мнению, опасаться реакции стоит не только правящей партии Молдавии, но и Румынии, «контролирующей действия молдавских властей».
Ранее Евгения Гуцул заявляла, что Гагаузия объявит независимость если Молдавия решит объединиться с Румынией, комментируя заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который поддержал идею объединения.