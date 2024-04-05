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19:50, 5 апреля 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии назвала условие для объявления независимости автономии

Гуцул: Гагаузия объявит о независимости, если Молдавия объединится с Румынией
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Гагаузия объявит о независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Об этом заявила в Telegram глава автономии Евгения Гуцул.

Таким образом она прокомментировала заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который поддержал идею объединения с Молдавией. По его словам, в стране «живут такие же румыны», как и он.

Гуцул подчеркнула, что если власти Молдавии пойдут на унию, то Гагаузская автономия не станет молчать. «Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике», — заявила она.

Глава автономии убеждена, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию. «Но мы все же надеемся, что разум возобладает», — заключила она.

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      Варвара Кошечкина
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