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13:32, 4 апреля 2024Мир

Правительство Румынии поддержало объединение с Молдавией

DC News: премьер-министр Румынии Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией
Марчел Чолаку

Марчел Чолаку. Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. Об этом он сообщил в интервью румынскому телеканалу DC News.

«Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии», — сказал глава правительства.

По словам Чолаку, процесс интеграции произойдет «внутри Европейского союза» или может быть найден другой путь. «В Молдавии живут такие же румыны, как и я. История совершила несправедливость. Мы не можем изменить прошлое, а настоящее — следствие прошлого. Что мы можем сделать вместе с вами, так это строить будущее», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что военнослужащие из Румынии и США прибыли в Молдавию на многонациональные учения JCET-2024. Военные выполнят прыжки с парашютом, а также организуют отработку передовой боевой стрельбы на полигоне в дневное и ночное время. Учения пройдут с 1 по 19 апреля.

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      Виктория Кондратьева
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