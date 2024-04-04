Правительство Румынии поддержало объединение с Молдавией

DC News: премьер-министр Румынии Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. Об этом он сообщил в интервью румынскому телеканалу DC News.

«Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии», — сказал глава правительства.

По словам Чолаку, процесс интеграции произойдет «внутри Европейского союза» или может быть найден другой путь. «В Молдавии живут такие же румыны, как и я. История совершила несправедливость. Мы не можем изменить прошлое, а настоящее — следствие прошлого. Что мы можем сделать вместе с вами, так это строить будущее», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что военнослужащие из Румынии и США прибыли в Молдавию на многонациональные учения JCET-2024. Военные выполнят прыжки с парашютом, а также организуют отработку передовой боевой стрельбы на полигоне в дневное и ночное время. Учения пройдут с 1 по 19 апреля.