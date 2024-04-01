Американские военные прибыли в Молдавию

Минобороны Молдавии: в учениях JCET-2024 участвуют военные из Румынии и США

В Молдавии в многонациональных учениях JCET-2024 принимают участие военные из Румынии и США. Об этом заявило Минобороны республики на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Целью учений является совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими спецназовцами, а также повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами», — говорится в сообщении ведомства.

Военные выполнят прыжки с парашютом, а также организуют отработку передовой боевой стрельбы на полигоне в дневное и ночное время. Учения будут проводиться с 1 по 19 апреля.

Ранее стало известно о выведенной в центре Молдавии бронетехнике. Как сообщили в полиции страны, это было сделано для проведения тактических учений, которые проводились в республике в феврале.