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12:18, 9 февраля 2024Бывший СССР

В центре Молдавии вывели бронетехнику

В центре Молдавии полиция вывела бронетехнику

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии в центре страны пройдут учения с участием бронетехники, об этом сообщила полиция Молдавии в своем Telegram-канале.

«Сегодня наши коллеги из полицейской бригады специального назначения "Молния" проводят тактические учения в центре страны с участием бронетехники», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан соблюдать спокойствие и получать информацию только из официальных источников. Также пресс-служба отметила, что упражнения являются частью регулярных тренировок.

Ранее сторонники оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов устроили митинг в Кишиневе с требованием отставки правительства и премьер-министра Дорина Речана. Протестующие недовольны экономической политикой государства.

Осенью в Молдавии одновременно пройдут выборы в президента и референдум о вступлении в Евросоюз.

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      Валентин Карант
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