Молдавская оппозиция начала антиправительственный митинг в Кишиневе

Оппозиция в Молдавии начала митинг в Кишиневе, требуя отставки правительства

Сторонники оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов начали антиправительственный митинг в Кишиневе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости

Оппозиция требует отставки правительства и премьер-министра Дорина Речана. Протестующие недовольны экономической политикой государства.

6 февраля митинг у здания Конституционного суда в Молдавии провели представители Гагаузской автономии. Они полагают, что из-за антиевропейской политики региона Кишинев лишил его 120 миллионов леев (614 миллионов рублей).

Осенью 2024 года в Молдавии состоится референдум о вступлении в Евросоюз одновременно с президентскими выборами.