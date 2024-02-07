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15:50, 7 февраля 2024Бывший СССР

Молдавская оппозиция начала антиправительственный митинг в Кишиневе

Оппозиция в Молдавии начала митинг в Кишиневе, требуя отставки правительства

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Сторонники оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов начали антиправительственный митинг в Кишиневе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости

Оппозиция требует отставки правительства и премьер-министра Дорина Речана. Протестующие недовольны экономической политикой государства.

6 февраля митинг у здания Конституционного суда в Молдавии провели представители Гагаузской автономии. Они полагают, что из-за антиевропейской политики региона Кишинев лишил его 120 миллионов леев (614 миллионов рублей).

Осенью 2024 года в Молдавии состоится референдум о вступлении в Евросоюз одновременно с президентскими выборами.

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      Алевтина Запольская
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