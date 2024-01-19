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16:51, 19 января 2024Бывший СССР

В Молдавии осенью 2024 года пройдет референдум о вступлении в ЕС

Спикер парламента Гросу: в Молдавии осенью пройдет референдум о вступлении в ЕС
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Осенью 2024 года в Молдавии пройдет референдум о вступлении в Евросоюз (ЕС) вместе с президентскими выборами. Об этом сообщил спикер молдавского парламента и лидер правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу в эфире TVR-Moldova.

«Мы обсудим с центральной избирательной комиссией дату проведения президентских выборов, это [голосование] произойдет до конца 2024 года — в октябре-ноябре», — сказал Гросу, уточнив, что референдум будет проведен в этот же день.

«Мы проведем дискуссии на этот счет со всеми проевропейскими партиями. Пока не могу сказать, в каком формате это будет», — заключил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду объявила о выдвижении на новый срок и проведении референдума о членстве страны в Европейском союзе. Она призвала население страны оказать ей доверие для получения нового мандата в 2024 году.

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