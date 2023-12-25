Санду собралась переизбраться одновременно с референдумом о выборе пути Молдавии

Санду объявила о выдвижении на новый срок и референдуме о членстве Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду объявила о выдвижении на новый срок и проведении референдума о членстве страны в Европейском союзе (ЕС). Текст обращения опубликован пресс-службой президента.

Санду выступила с обращением в третью годовщину пребывания на посту главы государства и объявила о намерении переизбраться. «Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году», — заявила она.

Также президент Молдавии обратилась к парламенту с просьбой инициировать проведение осенью 2024 года референдума о выборе пути развития страны и членстве в ЕС. Предполагается, что голосование пройдет одновременно с президентскими выборами.

Ранее Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) сообщил, что большинство жителей Молдавии оказались недовольны направлением развития страны. Согласно опросу, 58 процентов респондентов выразили недовольство курсом действующей власти.

IMAS также провел опрос об отношении граждан Молдавии к переизбранию Санду. Как показывают результаты, 62 процента опрошенных выступили против.