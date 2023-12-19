Большинство молдаван оказались недовольны курсом развития страны

IMAS: 58 процентов жителей Молдавии оказались недовольны курсом развития страны

Большинство жителей Молдавии оказались недовольны нынешним курсом развития страны. Об этом сообщил Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS), передает РИА Новости.

Молдован попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Проводимую Кишиневом политику поддержали только 37 процентов опрошенных. При этом недовольны выбранным направлением 58 процентов респондентов, еще 5 процентов не смогли ответить на вопрос.

Опрос населения проходил с 29 ноября по 16 декабря. В нем приняли участие 954 человека, то есть погрешность в результатах составляет 3,2 процента.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать обстановку в республике к президентским выборам, которые должны пройти в ноябре 2024 года. «Будут использоваться люди, которые здесь находятся, может измениться тактика», — сказала она.

