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18:28, 19 декабря 2023Бывший СССР

Большинство молдаван оказались недовольны курсом развития страны

IMAS: 58 процентов жителей Молдавии оказались недовольны курсом развития страны

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Большинство жителей Молдавии оказались недовольны нынешним курсом развития страны. Об этом сообщил Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS), передает РИА Новости.

Молдован попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Проводимую Кишиневом политику поддержали только 37 процентов опрошенных. При этом недовольны выбранным направлением 58 процентов респондентов, еще 5 процентов не смогли ответить на вопрос.

Опрос населения проходил с 29 ноября по 16 декабря. В нем приняли участие 954 человека, то есть погрешность в результатах составляет 3,2 процента.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать обстановку в республике к президентским выборам, которые должны пройти в ноябре 2024 года. «Будут использоваться люди, которые здесь находятся, может измениться тактика», — сказала она.

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      Алевтина Запольская
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