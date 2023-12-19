В Молдавии обвинили Россию в планах дестабилизировать страну

Президент Молдавии Санду обвинила Россию в планах дестабилизировать страну

В Москве планируют дестабилизировать ситуацию в Молдавии к президентским выборам, которые должны пройти в ноябре 2024 года. В этом российские власти обвинила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Pro TV.

«Мы считаем, что Кремль продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию. Скорее всего, они начнутся ближе к весне. Будут использоваться люди, которые здесь находятся, может измениться тактика», — рассказала она.

Санду отметила, что властям страны необходимо изучить уроки местных выборов, чтобы «защитить голоса граждан и демократические выборы».

В ноябре в Молдавии прошли выборы в местные органы власти, на которых правящая партия проиграла оппозиции. По словам бывшего премьер-министра республики, они оказались самыми недемократичными за всю историю страны.

В Молдавии уже не в первый раз говорят о вмешательстве России в выборы органов власти. После одного из таких выпадов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о румынском гражданстве президента Молдавии.