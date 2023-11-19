Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:06, 19 ноября 2023Бывший СССР

Захарова высмеяла слова Санду о вмешательстве России в выборы

Захарова назвала смешными слова Майи Санду о вмешательстве России в выборы

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смешными заявления президента Молдавии Майи Санду о вмешательстве РФ в выборы. Ее слова в воскресенье, 19 ноября, публикуют «Известия».

Захарова напомнила, что у Санду румынское гражданство и что она проводит чужеродные интересы в Молдавии. Власти Молдавии утверждают, что Россия якобы использовала около пяти миллионов долларов для влияния на выборы в стране. Санду прямо заявляла, что Россия заплатила за покупку голосов криминальным группировкам.

15 ноября Мария Захарова уже обвиняла Майю Санду в русофобии и стремлении к подрыву российско-молдавских отношений. Захарова напомнила, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Молдавии, реагируя исключительно на выпады и ложные обвинения со стороны молдавского правительства.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Егор Крид подал в суд на Мизулину

      Армия Израиля сообщила о задержании свыше 100 членов ХАМАС

      Стало известно о долгах Леонида Агутина

      Вышедший из порта Одессы сухогруз разломился пополам из-за шторма

      ЦАХАЛ заявил о нахождении 55-метрового тоннеля под больницей «Аш-Шифа»

      Хуситы заявили об угрозах только имеющим отношение к Израилю судам

      Захарова высмеяла слова Санду о вмешательстве России в выборы

      Спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира

      Переехавшая за город россиянка раскрыла тонкости сельского сервиса

      Тарасова ответила выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости