Захарова назвала смешными слова Майи Санду о вмешательстве России в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смешными заявления президента Молдавии Майи Санду о вмешательстве РФ в выборы. Ее слова в воскресенье, 19 ноября, публикуют «Известия».

Захарова напомнила, что у Санду румынское гражданство и что она проводит чужеродные интересы в Молдавии. Власти Молдавии утверждают, что Россия якобы использовала около пяти миллионов долларов для влияния на выборы в стране. Санду прямо заявляла, что Россия заплатила за покупку голосов криминальным группировкам.

15 ноября Мария Захарова уже обвиняла Майю Санду в русофобии и стремлении к подрыву российско-молдавских отношений. Захарова напомнила, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Молдавии, реагируя исключительно на выпады и ложные обвинения со стороны молдавского правительства.