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21:10, 15 ноября 2023Мир

Захарова обвинила Санду во лжи

Захарова: президент Молдавии Санду врет об отсутствии тем для диалога с Россией
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду лжет, говоря об отсутствии общих тем для обсуждения с Россией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передают «Известия».

Она обвинила Санду в русофобии и стремлении к подрыву российско-молдавских отношений. Глава республики утверждает, что Россия пренебрегает интересами молдавского народа, что не соответствует действительности, отметила дипломат. По ее словам, Москва выступает за взимоуважительный диалог с Кишиневом.

Захарова также напомнила, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Молдавии, реагируя исключительно на выпады и ложные обвинения со стороны молдавского правительства. «Именно оно пренебрегает чаяниями собственных граждан в угоду западным спонсорам», — считает она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал заявление Санду об отсутствии у Молдавии и России тем для двустороннего диалога. Он отметил, что президент не учитывает итоги прошедших в стране муниципальных выборов, где ее партия проиграла.

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      Марина Совина
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