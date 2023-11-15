Захарова: президент Молдавии Санду врет об отсутствии тем для диалога с Россией

Президент Молдавии Майя Санду лжет, говоря об отсутствии общих тем для обсуждения с Россией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передают «Известия».

Она обвинила Санду в русофобии и стремлении к подрыву российско-молдавских отношений. Глава республики утверждает, что Россия пренебрегает интересами молдавского народа, что не соответствует действительности, отметила дипломат. По ее словам, Москва выступает за взимоуважительный диалог с Кишиневом.

Захарова также напомнила, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Молдавии, реагируя исключительно на выпады и ложные обвинения со стороны молдавского правительства. «Именно оно пренебрегает чаяниями собственных граждан в угоду западным спонсорам», — считает она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал заявление Санду об отсутствии у Молдавии и России тем для двустороннего диалога. Он отметил, что президент не учитывает итоги прошедших в стране муниципальных выборов, где ее партия проиграла.