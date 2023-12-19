Против переизбрания Санду высказались большинство граждан Молдавии

Опрос IMAS: против переизбрания Санду высказались 62 % граждан Молдавии

Большинство граждан Молдавии высказались против переизбрания действующего президента республики Майи Санду на новый срок. Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), сообщает «Sputnik Молдавия».

Отмечается, что 62 процента опрошенных считают, что после президентских выборов пост главы государства должен занять другой человек. За второй срок Санду выступили 34 процента респондентов. Кроме того, 53 процента опрошенных граждан сочли внешнюю поддержку, которой пользуется Молдавия и действующий президент, результатом политического пиара лидера страны и правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

Ранее в интервью Санду назвала Россию недружественным государством, исключив любые дружеские контакты двух стран. По ее словам, Москва «шантажирует и угрожает» Кишиневу.