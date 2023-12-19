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13:17, 19 декабря 2023Бывший СССР

Против переизбрания Санду высказались большинство граждан Молдавии

Опрос IMAS: против переизбрания Санду высказались 62 % граждан Молдавии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Большинство граждан Молдавии высказались против переизбрания действующего президента республики Майи Санду на новый срок. Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), сообщает «Sputnik Молдавия».

Отмечается, что 62 процента опрошенных считают, что после президентских выборов пост главы государства должен занять другой человек. За второй срок Санду выступили 34 процента респондентов. Кроме того, 53 процента опрошенных граждан сочли внешнюю поддержку, которой пользуется Молдавия и действующий президент, результатом политического пиара лидера страны и правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

Ранее в интервью Санду назвала Россию недружественным государством, исключив любые дружеские контакты двух стран. По ее словам, Москва «шантажирует и угрожает» Кишиневу.

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      Алевтина Запольская
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