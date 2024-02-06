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12:19, 6 февраля 2024Бывший СССР

Гуцул устроила митинг у Конституционного суда Молдавии

Глава Гагаузской автономии Гуцул провела митинг у Конституционного суда Молдавии

Фото: Родион Прока / РИА Новости

У здания Конституционного суда в Молдавии проходит митинг представителей Гагаузской автономии, сообщает издание Sputnik Молдова.

Конституционный суд страны рассматривает законность поправок в Налоговый кодекс, из-за которого бюджет автономии лишился 120 миллионов леев (614 миллионов рублей). Представители автономии Гагаузии полагают, что изменения в кодексе могут быть связаны с антиевропейской политикой региона.

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23 ноября 2023

«Регионы, которые поддерживают европейские ценности, смотрят, как деньги идут в Гагаузию и чувствуют себя обделенными» — прокомментировал необходимость изменений в Налоговый кодекс депутат от правящей партии Оазу Нантой.

«Нас наказывают за то, что мы не так голосуем» — заявила на пикете глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Ранее в автономии отпраздновали десятилетие со дня референдума, определившего судьбу автономии. Жителей Гагаузии поздравлял политик Илан Шор отметив, что более 96 процентов избирателей проголосовали за право Гагаузии на внешнее самоопределение и вступление Молдавии в Таможенный союз.

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