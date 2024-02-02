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15:51, 2 февраля 2024Бывший СССР

В Молдавии заявили о важном сигнале властям

В Молдавии заявили о важном сигнале властям от Гагаузской автономии
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Владимир Соловьев / Коммерсантъ

Политические деятели Молдавии поздравили Гагаузию с днем референдума, определившего самоопределение автономии 10 лет назад, передает издание Sputnik Молдова.

Жителей автономии поздравил политик и бизнесмен Илан Шор, отметив, что более 96 процентов избирателей проголосовали за право Гагаузии на внешнее самоопределение и вступление Молдавии в Таможенный союз. «Это решение народа — важный сигнал молдавским властям. Гагаузы устали быть на задворках, устали от того, что Кишинев их не замечает, а порой и ущемляет», — заявил политик.

Также гагаузов поздравила кандидат на должность башкана Евгения Гуцул: «День народного единства — самый молодой среди официальных праздников в нашей автономии. Этот праздник сотворили мы сами, десять лет назад, когда продемонстрировали Молдове и всему миру пример стойкости, единения и сплоченности».

Ранее советник главы территориального образования Михаил Влах обвинял власти Молдавии в экономическом удушении Гагаузской автономии, заявив, что автономии урезают бюджетное финансирование.

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