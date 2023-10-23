В Гагаузии обвинили Кишинев в удушении непокорных гагаузов

Советник главы Гагаузии Влах: Кишинев пытается финансово удушить автономию

Кишинев принимает решения для экономического удушения Гагаузской автономии. В этом власти Молдавии обвинил советник главы территориального образования Михаил Влах на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По его словам, автономии урезают бюджетное финансирование, и из-за поправок в Налоговый кодекс Гагаузия будет терять более 100 миллионов леев (около 5,5 миллиона долларов) ежегодно. «План [президента Молдавии Майи] Санду прост — финансовое удушение непокорных гагаузов», — заявил Влах.

Советник также отметил, что Кишинев препятствуют оппозиционному политику Илану Шору в реализации инфраструктурных и социальных проектов, блокируя спонсорские поступления из-за рубежа.

Ранее депутат Народного собрания Гагаузии Николай Дудогло заявил, что в автономии допускают проведение референдума о независимости в случае, если центральные власти Молдавии не удовлетворят требования региона.