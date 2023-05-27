Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:50, 27 мая 2023Бывший СССР

В Гагаузии допустили проведение референдума о независимости

Депутат Дудогло допустил проведение референдума о независимости Гагаузии
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Вадим Денисов / РИА Новости

В Гагаузии допускают проведение референдума о независимости в случае, если центральные власти Молдавии не удовлетворят требования региона. С таким предложением выступил депутат Народного собрания Гагаузии Николай Дудогло, передает РИА Новости.

«Разграничение полномочий между Кишиневом и Комратом (админцентр Гагаузии), возврат наших полномочий, таможни, силовых структур, налоговой — это даст возможность для того, чтобы мы в дальнейшем вели диалог между центром и Комратом. Если наши друзья в Кишиневе не согласятся, мы должны обратиться к гагаузскому народу и провести референдум о независимости», — заявил Дудогло в ходе съезда депутатов и представительных органов власти региона.

По его словам, это позволит «охладить пыл» кишиневских властей.

В субботу, 27 мая, участники съезда приняли резолюцию с требованием закрепить статус автономии Гагаузии в конституции Молдавии. Согласно документу, центральные власти страны должны в течение трех месяцев восстановить на территории Гагаузии деятельность региональных налоговой, статистической, экологической и других деконцентрированных служб и органов, а также госпредприятий.

Ранее в мае стало известно, что Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии пришел с обысками в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) автономного территориального образования (АТО) Гагаузия после выборов главы автономии. До этого кандидат от оппозиционной партии «Шор» в Молдавии Евгения Гуцул набрала наибольшее количество голосов на выборах главы Гагаузской автономии.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В США предрекли Украине проблемы с западными танками
    На Украине выдвинули встречные требования к России по урегулированию конфликта
    Подоляк выдвинул условия Ватикану для посреднической миссии
    «Урал» разгромил аутсайдера РПЛ
    В Гагаузии допустили проведение референдума о независимости
    В США допустили небезопасность космического корабля Starliner
    Доктор Мясников развеял популярный миф о кандидозе
    Глава МВФ попросила США решить проблему дефолта до «превращения кареты в тыкву»
    В Чехии призвали готовиться к «плохому сценарию» контрнаступления ВСУ
    В Совфеде подтвердили опасения Великобритании из-за угрозы армии России для НАТО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.