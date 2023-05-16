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17:43, 16 мая 2023Бывший СССР

В ЦИК Гагаузии начались обыски после выборов главы автономии

В Гагаузии сообщили, что антикоррупционный центр Молдавии пришел с обысками в ЦИК

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии пришел с обысками в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) автономного территориального образования (АТО) Гагаузия после выборов главы автономии. Об этом сообщил депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров, передает РИА Новости.

«Прямо сейчас в Центризбирком нагрянули представители Антикоррупционного центра из Кишинева. (…) Идут обыски», — сказал он. Петров подчеркнул, что сотрудники НЦБК оказывают давление на членов комиссии.

Ранее кандидат от оппозиционной партии «Шор» в Молдавии Евгения Гуцул набрала наибольшее количество голосов на выборах главы Гагаузской автономии. За нее проголосовали 52,36 процента избирателей.

13 мая молдавский НЦБК проводил обыски у руководства избирательного штаба Гуцул. Мероприятия проходили «по факту подкупа избирателей представителями конкурента на выборах», объяснила представитель центра Анжела Старински.

Кристина Есикова
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