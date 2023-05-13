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12:48, 13 мая 2023Бывший СССР

В Молдавии начали обыски у руководства избирательного штаба кандидата от «Шор»

НЦБК Молдавии проводит обыски у руководителей избирательного штаба Евгении Гуцул

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии проводит обыски у руководства избирательного штаба Евгении Гуцул — кандидата от оппозиционной партии «Шор» на пост главы автономного территориального образования (АТО) Гагаузия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Realitatea.md.

Как рассказала представитель НЦБК Анжела Старински, обыски проходят совместно с Национальным инспекторатом расследований и антикоррупционной прокуратурой «по факту подкупа избирателей представителями конкурента на выборах». Старински также заявила, что более подробные данные будут предоставлены после завершения мероприятий.

Представители антикоррупционной прокуратуры заявили, что в ходе обысков изъяты деньги, списки людей и автомобилей, а также мобильные телефоны.

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В партии «Шор» подтвердили факт обысков и назвали их попыткой «оказать давление на единственного кандидата, который действительно отстаивает интересы гагаузских граждан и не находится под контролем преступного режима в Кишиневе».

30 марта состоялся первый тур выборов главу Гагаузии, в котором участвовали восемь человек. Во второй тур вышли Евгения Гуцул, набравшая 26,47 процента голосов, и кандидат от Партии социалистов Григорий Узун с 26,4 процента голосов.

Ранее сообщалось, что 7 мая были задержаны несколько руководителей и членов избирательного штаба кандидата от партии «Шор» Евгении Гуцул. В организации отметили, что задержанные отвечали за подготовку ко второму туру выборов, которые пройдут в автономном территориальном образовании Гагаузия 14 мая.

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Никита Савин
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