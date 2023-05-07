Оппозиционная партия «Шор» рассказала о задержании руководителей избирштаба в Гагаузии

Несколько руководителей и членов избирательного штаба кандидата на пост главы Гагаузии Евгении Гуцул от оппозиционной партии Молдавии «Шор» были задержаны. О произошедшем в воскресенье, 7 мая, со ссылкой на сообщение пресс-службы партии сообщает агентство ТАСС.

«Несколько руководителей и членов избирательного штаба были задержаны сегодня утром после обысков в офисах территориальных организаций партии, а также в домах партийных активистов», — сказано в сообщении пресс-службы «Шора».

В организации добавили, что задержанные отвечают за подготовку ко второму туру выборов, которые пройдут в автономном территориальном образовании Гагаузия 14 мая. Представители партии уточнили, что обыски и аресты производятся не только там, но и в Кишиневе, а также в других районах страны.

Вместе с Гуцул во второй тур выборов прошел член оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Григорий Узун.

2 мая лидер «Шора» Илан Шор объяснил задержание своего заместителя Марины Таубер. По его мнению, причиной стало нарушение мер ограничения свободы по делу о незаконном финансировании партии. Шор добавил, что это обусловлено страхом властей республики из-за возможной победы кандидата политического объединения на выборах главы Гагаузской автономии.