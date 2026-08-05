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17:07, 5 августа 2026 (обновлено: 17:19, 5 августа 2026)Россия

В России ответили осудившей удары по военным объектам на Украине главе Еврокомиссии

Депутат Слуцкий назвал заявления главы Еврокомиссии однобокой слепотой двойных стандартов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, осудившей удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по военным объектам на Украине, однобокой слепотой двойных стандартов. Мнением политик поделился в Telegram.

Парламентарий подчеркнул, что в Европе одновременно с осуждением действий российской армии закрывают глаза на преступления киевского режима, в частности на удары по мирным россиянам.

Слуцкий обратил внимание на обещание главы Еврокомиссии направить 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов на поддержку Киева.

«Международный террористический синдикат возрождает обыкновенный фашизм в Европе», — обозначил депутат, добавив, что новые транши не помогут Киеву, поскольку ВС РФ последовательно перекрывают пути западных поставок вооружения как на земле, так и на море. Он также назвал военные грузы для Вооруженных сил Украины из еврозоны законными целями, которые будут уничтожены. «А украденные деньги у России придется вернуть, до последнего евроцента», — заключил Слуцкий.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что выделение Украине доходов от замороженных российских активов необходимо для продолжения боевых действий против России. По ее словам, общая сумма выплат составила 8 миллиардов евро.

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