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13:12, 6 июня 2025Бывший СССР

Глава Гагаузии объяснила свое уголовное преследование

Гуцул заявила, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с Россией
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Глава автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии Евгения Гуцул объяснила в беседе с «Известиями», что ее судят за призывы к восстановлению отношений с Москвой.

«Это заказное дело. Меня судят, потому что я башкан (глава, — прим. "Ленты.ру") Гагаузии. До встречи с [президентом России] Владимиром Владимировичем Путиным про меня и про это уголовное дело не вспоминали», — заметила Гуцул.

Она добавила, что единственное упоминание о ее деле произошло после победы на выборах главы Гагузии. Тогда Вероника Драгалин, занимавшая пост главы Антикоррупционной прокуратуры, предложила сделку — в обмен на аннулирование уголовного дела Гуцул должна была отказаться от мандата.

Ранее стало известно, что главу Гагаузии могут отстранить от должности после двух месяцев ареста, поскольку она не исполняет свои обязанности 60 дней. Гуцул вместе с тем подчеркивала, что действия молдавских властей сплотили гагаузов и увеличили поддержку руководства автономии.

Гуцул продлили срок ареста до 13 июня. Ее адвокат подчеркивал, что законные основания для продления ареста отсутствуют.

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