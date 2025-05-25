Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:23, 25 мая 2025Бывший СССР

Возможность отстранения главы Гагаузии раскрыли

ТАСС: Главу Гагаузии Гуцул могут отстранить от должности из-за ареста
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Главу автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии Евгению Гуцул могут отстранить от должности после двух месяцев ареста, поскольку она не исполняет свои обязанности 60 дней. На это указывает ТАСС.

При этом подобная процедура возможна только в том случае, если решение об отстранении вынесет Народное собрание Гагаузии, а его председатель и большинство депутатов поддерживают Гуцул.

«Отстранение возможно только в том случае, если будет принято окончательное решение судебной инстанции. Только в этом случае НСГ примет решение о новых выборах», — указал председатель Народного собрания Дмитрий Константинов.

Вместе с тем, по словам Константинова, власти Молдавии могут действовать и противозаконно. На то, что за арестом главы Гагаузии могут стоять молдавские власти и лично президент страны Майя Санду, указала и сама Гуцул, подчеркнув, однако, что эти действия сплотили гагаузов и увеличили поддержку руководства автономии.

Ранее Евгении Гуцул продлили срок ареста до 13 июня. При этом адвокат главы Гагаузии Сергей Морару подчеркивал, что законные основания для продления ареста отсутствуют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какие же жалкие». Захарова заявила, что в МИД Украины врут об отказе от русского языка на переговорах в Стамбуле

    Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Новгородскую область

    В Херсонской области пять человек пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

    В Госдуме подготовят закон против крестопадов

    Украинский пленный заявил о желании бойцов ВСУ идти на Киев

    В Госдуме напомнили Великобритании об итогах одной войны XIX века

    Путин обратился к африканским лидерам

    «Флорида» оказалась в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли

    В России оценили моральное состояние ВСУ

    Украинский пленный рассказал о тайном прозвище главкома ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости