Возможность отстранения главы Гагаузии раскрыли

ТАСС: Главу Гагаузии Гуцул могут отстранить от должности из-за ареста

Главу автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии Евгению Гуцул могут отстранить от должности после двух месяцев ареста, поскольку она не исполняет свои обязанности 60 дней. На это указывает ТАСС.

При этом подобная процедура возможна только в том случае, если решение об отстранении вынесет Народное собрание Гагаузии, а его председатель и большинство депутатов поддерживают Гуцул.

«Отстранение возможно только в том случае, если будет принято окончательное решение судебной инстанции. Только в этом случае НСГ примет решение о новых выборах», — указал председатель Народного собрания Дмитрий Константинов.

Вместе с тем, по словам Константинова, власти Молдавии могут действовать и противозаконно. На то, что за арестом главы Гагаузии могут стоять молдавские власти и лично президент страны Майя Санду, указала и сама Гуцул, подчеркнув, однако, что эти действия сплотили гагаузов и увеличили поддержку руководства автономии.

Ранее Евгении Гуцул продлили срок ареста до 13 июня. При этом адвокат главы Гагаузии Сергей Морару подчеркивал, что законные основания для продления ареста отсутствуют.