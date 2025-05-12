Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:15, 12 мая 2025Бывший СССР

В Кишиневе продлили арест главы Гагаузии

Суд в Кишиневе продлил до 13 июня арест главы Гагаузии Гуцул
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Суд в Кишиневе продлил на 30 дней домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает в Telegram издание «Sputnik Молдова».

«Удовлетворить запрос прокуроров, оставить Гуцул Евгению под домашним арестом еще на 30 суток, до 13 июня», — говорится в решении суда.

Адвокат Сергей Морару заявил, что защита опротестует решение суда. По его словам, для продления ареста не было законных оснований, а в интересах расследования можно было выбрать любую более мягкую меру пресечения.

Ранее Морару рассказал о намерении властей Молдавии лишить Гуцул поста главы Гагаузии. Он выразил уверенность, что дело используется молдавскими властями, чтобы препятствовать работе администрации региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может превратиться в очень большую проблему». Военный блогер резко высказался об отправке преступников на СВО

    Гиперответственных россиян предупредили об одной проблеме на работе

    Samsung назвала стоимость монитора с рекордной частотой

    Актера из «Беспринципных» и «Слепой» избили в центре Москвы

    В Минобороны Армении пожалели о поражении нацистской Германии

    «Сыплется быстрее, чем думал». Почему на Украине заговорили об обвале фронта у Константиновки?

    Уехавшему во Францию банкиру запросили 14,5 года за вывод миллиардов из российского банка

    Доллар укрепился к мировым валютам после решения Китая и США снизить пошлины

    Врач-онколог рассказала о профилактике меланомы

    Страна ЕС захотела стать площадкой для переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости