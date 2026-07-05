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18:32, 5 июля 2026Из жизни

У убийцы случился инфаркт при попытке избавиться от останков жертвы

В США убийца умер от сердечного приступа, пока прятал тело жертвы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: SynthEx / Shutterstock / Fotodom

В США у предполагаемого убийцы случился инфаркт при попытке избавиться от останков жертвы. Об этом сообщает Irish Mirror.

Случай произошел в штате Алабама. По данным полиции, 44-летний Дэниел Роббинс расправился с 47-летней подругой Джессикой Фолдс во время бытового конфликта, задушив ее. Затем он вывез тело в лесной массив на своем пикапе. Когда Роббинс волоком тащил тело вглубь леса, от напряжения у него случился сердечный приступ, и он рухнул замертво рядом с жертвой.

Тела обнаружил случайный прохожий 10 июня, заметивший брошенный на грунтовой дороге пикап с открытой дверью и опущенным бортом. Полиция прибыла на место и прошла по следу, который остался от волочения тела по земле. В кустарнике неподалеку от пикапа правоохранители нашли Фолдс и Роббинса.

Как оказалось, у Роббинса было диагностированное заболевание сердца.

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