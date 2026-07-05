У убийцы случился инфаркт при попытке избавиться от останков жертвы

В США убийца умер от сердечного приступа, пока прятал тело жертвы

В США у предполагаемого убийцы случился инфаркт при попытке избавиться от останков жертвы. Об этом сообщает Irish Mirror.

Случай произошел в штате Алабама. По данным полиции, 44-летний Дэниел Роббинс расправился с 47-летней подругой Джессикой Фолдс во время бытового конфликта, задушив ее. Затем он вывез тело в лесной массив на своем пикапе. Когда Роббинс волоком тащил тело вглубь леса, от напряжения у него случился сердечный приступ, и он рухнул замертво рядом с жертвой.

Тела обнаружил случайный прохожий 10 июня, заметивший брошенный на грунтовой дороге пикап с открытой дверью и опущенным бортом. Полиция прибыла на место и прошла по следу, который остался от волочения тела по земле. В кустарнике неподалеку от пикапа правоохранители нашли Фолдс и Роббинса.

Как оказалось, у Роббинса было диагностированное заболевание сердца.

Ранее сообщалось, что в Японии вынесли приговор мужчине, который расправился с женой и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе. В суде японец заявил, что больше не мог выносить постоянных оскорблений и физических издевательств со стороны жены, у которой были проблемы с контролем гнева.