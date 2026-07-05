Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:22, 5 июля 2026Россия

В России захотели увеличить продолжительность отпуска в году для одной категории граждан

В России предложили увеличить продолжительность отпуска в году для родителей с детьми
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Irina WS / Shutterstock / Fotodom

В России захотели увеличить продолжительность отпуска в году для одной категории граждан — речь идет о родителях с детьми. С инициативой выступил вице-президент Федеральной палаты адвокатов, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, передает РИА Новости.

Согласно его предложению, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей должна быть увеличена до 35 дней, а для многодетных семей — до 42 дней.

На сегодняшний день продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех россиян составляет 28 календарных дней. Дополнительные дни отпуска предполагаются только для сотрудников с ненормированным рабочим днем — минимум три дня, а также при вредных или опасных условиях труда — до семи дней.

«Я бы привязал продолжительность отпуска к количеству детей в семье, (...) потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск, я это говорю как отец восьмерых детей», — обозначил Гриб.

Ранее стало известно, что россиянки, удостоенные звания «Мать-героиня», могут взять дополнительный отпуск до трех недель в любое удобное для них время. При этом речь идет о неоплачиваемом отпуске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило об отказе Украины забрать погибших солдат из Константиновки

    В МИД России объяснили отказ Киева забирать тела солдат из Константиновки

    Польша рассекретит данные о поставках оружия Украине

    У убийцы случился инфаркт при попытке избавиться от останков жертвы

    На северо-востоке Москвы построили новую школу

    В России захотели увеличить продолжительность отпуска в году для одной категории граждан

    Сын Плющенко назвал победителя и лучшего бомбардира ЧМ-2026

    Ключевые здания постсоветской страны подсветили цветами флага США

    Врач раскрыла главных врагов здоровья мозга

    В Минобороны прокомментировали отказ Киева от передачи тел в Константиновке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok