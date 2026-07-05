В России захотели увеличить продолжительность отпуска в году для одной категории граждан

В России предложили увеличить продолжительность отпуска в году для родителей с детьми

В России захотели увеличить продолжительность отпуска в году для одной категории граждан — речь идет о родителях с детьми. С инициативой выступил вице-президент Федеральной палаты адвокатов, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, передает РИА Новости.

Согласно его предложению, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей должна быть увеличена до 35 дней, а для многодетных семей — до 42 дней.

На сегодняшний день продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех россиян составляет 28 календарных дней. Дополнительные дни отпуска предполагаются только для сотрудников с ненормированным рабочим днем — минимум три дня, а также при вредных или опасных условиях труда — до семи дней.

«Я бы привязал продолжительность отпуска к количеству детей в семье, (...) потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск, я это говорю как отец восьмерых детей», — обозначил Гриб.

Ранее стало известно, что россиянки, удостоенные звания «Мать-героиня», могут взять дополнительный отпуск до трех недель в любое удобное для них время. При этом речь идет о неоплачиваемом отпуске.