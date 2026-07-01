Некоторые российские женщины вправе взять дополнительный отпуск

Российские женщины со званием «Мать-героиня» могут взять дополнительный отпуск до 3 недель

В России женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», могут взять дополнительный отпуск до трех недель в любое удобное для них время. Об этом в в беседе с ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Но дополнительный отпуск дается без сохранения заработной платы.

Также «Матери-героини» имеют право на получение путевки в санаторий раз в год и получение внеочередной медицинской помощи, а также ежемесячную денежную выплату, размер которой с февраля текущего года равняется 76 458 рублям.

Почетное звание «Мать-героиня» получают гражданки России, родившие и воспитавшие десять и более детей.

Ранее стало известно, что уже с 1 июля самозанятые впервые в России смогут выйти на оплачиваемый больничный, но только при одном условии.