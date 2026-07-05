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18:55, 5 июля 2026Мир

Раскрыты планы Макрона после завершения президентского срока

JDD: Макрон может вернуться в большую политику в 2032 году через структуры Ньеля
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Armando Babani / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон может вернуться в большую политику в 2032 году. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на нескольких источников.

«По данным ряда источников, Эммануэль Макрон обдумывает дальнейшие шаги после своего пятилетнего срока, исходя из идеи сохранения влияния на выборах 2032 года», — сказано в материале.

Отмечается, что в политических кругах Франции обсуждается сценарий возвращения Макрона в финансовые структуры. По словам источников, французский лидер может занять специальную должность в структурах, которые связаны с миллиардером Ксавье Ньелем. Президентский срок Макрона заканчивается в мае 2027 года.

До своих президентских сроков Макрон работал в инвестиционном банке Rothschild & Cie. Его карьерный путь в период с 2008 по 2017 год сочетал работу в государственном аппарате и финансовом секторе.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что рейтинги Макрона внутри страны сейчас в плохом состоянии. Политик посоветовал ему заняться внутренними проблемами, сместив фокус с поддержки Украины.

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