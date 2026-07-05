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18:12, 5 июля 2026Спорт

Сын Плющенко назвал победителя и лучшего бомбардира ЧМ-2026

Александр Плющенко: ЧМ выиграет Франция, а Мбаппе станет лучшим бомбардиром
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kyle Ross / IMAGN IMAGES via Reuters

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, назвал победителя и лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам фигуриста, победителем турнира станет сборная Франции. «Я надеюсь и верю в это. А лучшим бомбардиром станет Килиан Мбаппе. Буду болеть за это!» — заявил Плющенко.

Франция 9 июля сыграет в 1/4 финала чемпионата мира с Марокко. Мбаппе на данный момент с 7 голами делит первое место в списке лучших бомбардиров с Лионелем Месси.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

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