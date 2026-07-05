Мирошник: Отказ Киева забирать тела солдат из Константиновки связан с иллюзией «побед»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил отказ Украины забирать тела солдат из Константиновки, связав это решение с иллюзией Киева о «победах» на фронте. Его мнение опубликовано в Telegram.

«В Киеве испугались, что тела их военных разрушат виртуальную картинку их надуманных "побед"», — обозначил Мирошник.

По его словам, Киеву невыгодно признавать потери перед саммитом НАТО в Анкаре, где они намерены просить финансирование для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина по линии спецслужб отказалась от предложения по гуманитарной акции в Константиновке после перехода города под контроль российских военных. В этом увидели проявление отношения властей республики к своим военным.

