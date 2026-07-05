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17:46, 5 июля 2026Бывший СССР

Минобороны России сообщило об отказе Украины забрать погибших солдат из Константиновки

Минобороны РФ: Украина отказалась от предложения по гуманитарной акции в Константиновке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина по линии спецслужб отказалась от предложения по гуманитарной акции в Константиновке после перехода города под контроль российских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (Минобороны) РФ.

Ранее в ведомстве предложили представителям Украины забрать тела погибших в ходе боев в Константиновке солдат Вооруженных сил республики (ВСУ). «В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — констатировали в российском Минобороны.

Теперь достойное захоронение родственниками погибших украинских солдат находится под большим вопросом, отметили в ведомстве. В этом Минобороны России увидели в этом проявление отношения властей республики к своим военным.

Ранее в ведомстве отмечали, что гуманитарная акция в Константиновке станет возможна только при отсутствии противодействия со стороны Украины. Главным условием передачи погибших солдат должно стать прекращение огня ВСУ. При отсутствии обстрелов тела украинских военных можно будет передать родственникам для дальнейшего захоронения.

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