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16:17, 5 июля 2026Россия

Минобороны сделало заявление о гуманитарной акции в Константиновке

Минобороны России: Более 20 СМИ намерены посетить гуманитарную акцию в Константиновке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Гуманитарная акция по передаче тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки будет возможна при отсутствии противодействия со стороны Киева. С таким заявлением выступило Минобороны России в Telegram.

«В случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию, Минобороны России было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке», — подчеркнули в ведомстве.

По информации Минобороны, после заявления о готовности передать тела украинских солдат более 20 редакций СМИ, представляющих различные страны, изъявили намерение посетить гуманитарную акцию в Константиновке. Как отмечают в ведомстве, условием должно стать прекращение огня со стороны ВСУ.

Ранее военкор Александр Коц прокомментировал отрицание Украиной потери Константиновки. Он назвал заявления Киева «железной, отработанной до автоматизма» схемой.

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