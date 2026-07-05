Коц: Киев находится на стадии отрицания потери Константиновки

Киев находится на стадии отрицания потери Константиновки. Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram.

По словам военкора, каждая потеря крупного населенного пункта сопровождается отрицанием происходящего киевскими властями. В качестве примеров он назвал Артемовск, Авдеевку и Красноармейск. Коц отметил, что принятие происходит тогда, когда разговоры о потерянном городе пропадают из новостной повестки Украины.

«Схема железная, отработанная до автоматизма (...) Сегодня в Константиновке Киев на стадии первой», — написал он.

3 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли Константиновку под полный контроль. «Главная новость — полностью взята Константиновка», — сказал он.