Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 5 июля 2026Бывший СССР

Военкор прокомментировал отрицание потери Константиновки Украиной

Коц: Киев находится на стадии отрицания потери Константиновки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Киев находится на стадии отрицания потери Константиновки. Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram.

По словам военкора, каждая потеря крупного населенного пункта сопровождается отрицанием происходящего киевскими властями. В качестве примеров он назвал Артемовск, Авдеевку и Красноармейск. Коц отметил, что принятие происходит тогда, когда разговоры о потерянном городе пропадают из новостной повестки Украины.

«Схема железная, отработанная до автоматизма (...) Сегодня в Константиновке Киев на стадии первой», — написал он.

3 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли Константиновку под полный контроль. «Главная новость — полностью взята Константиновка», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сделало заявление о гуманитарной акции в Константиновке

    Молодой человек в Челябинске сжег российский паспорт

    Россияне застряли в Венесуэле после мощного землетрясения

    В Петербурге мать изрезала сына-подростка ножом

    Военкор прокомментировал отрицание потери Константиновки Украиной

    Продажи новых автомобилей в России резко выросли

    В Германии вечеринка на 150 человек переросла в поножовщину и закончилась жертвами

    На подлете к Москве сбили еще пять украинских беспилотников

    Сквиччиарини высказался о детях Лерчек от предыдущего брака

    Мбаппе обвинил сборную Парагвая в грязной игре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok