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02:56, 22 июня 2025Мир

США ударили по ядерным объектам Ирана

Трамп: США ударили по ядерным объектам Ирана
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

США ударили по трем ядерным объектам Ирана, заявил в своей соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана», — говорится в публикации. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

«В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время мира!» — подчеркнул глава государства.

21 июня The New York Times сообщила, что шесть американских бомбардировщиков B-2 Spirit военно-воздушных сил США вылетели с базы Уайтмен в штате Миссури на военно-воздушную базу Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Самолеты несли 30-тонные противобункерные бомбы, предназначенные для уничтожения подземных объектов, способны уничтожить иранский ядерный комплекс в Фордо, расположенный глубоко под горой.

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