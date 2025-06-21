Способные ударить по главному ядерному объекту Ирана бомбардировщики вылетели из США

New York Times: 6 бомбардировщиков B-2 вылетели из США на Гуам

Шесть американских бомбардировщиков B-2 Spirit военно-воздушных сил (ВВС) США вылетели с базы Уайтмен в штате Миссури на военно-воздушную базу Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что самолеты, которые несут 30-тонные противобункерные бомбы, предназначенные для уничтожения подземных объектов, способны уничтожить иранский ядерный комплекс в Фордо, расположенный глубоко под горой.

Переброска техники происходит на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке и обсуждения президентом США Дональдом Трампом возможного участия Америки в военных действиях Израиля против Ирана.

Не уточняется, будут ли эти бомбардировщики в итоге использоваться против инфраструктуры Ирана. Представители администрации Трампа комментировать ситуацию отказались.

Ранее сообщалось, что в США описали два сценария бомбардировок ядерного бункера в Иране. Защищенный ядерный подземный объект в Фордо в Иране способны разбомбить два самолета — B-2 Spirit или C-130 Hercules.