Стало известно о возможном ударе Ирана по ядерному объекту в Израиле

Al Jazeera: Иран может ударить по ядерному объекту в Димоне в случае эскалации

Иран рассматривает возможность нанесения удара по ядерному исследовательскому центру в израильском городе Димона. Информацию об этом передает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника высокого ранга.

«Ядерный реактор в Димоне может стать нашей законной целью, если конфликт перейдет на новый уровень», — подчеркнул в комментарии неназванный собеседник телеканала. Он добавил: Израиль скрывает, что удары Ирана наносят серьезный ущерб.

Источник отметил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) якобы обладают точной информацией о запасах ракет противовоздушной обороны (ПВО) у Израиля.

«Вооруженные силы (ВС) Ирана планируют свои удары таким образом, чтобы истощить запасы израильских противоракет», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю.