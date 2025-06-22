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00:24, 22 июня 2025Мир

Иран заявил о начале новой волны ракетных ударов по Израилю

ВО: Иран заявил о начале 19-й волны ракетных ударов по целям в Израиле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Иран заявил о начале новой волны ракетных ударов по целям на территории Израиля. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель» (ВО).

«Иран заявил о начале 19-й волны ракетных ударов по целям на территории Израиля в рамках операции "Праведное обещание-3"», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по иранской военно-морской базе в Бендер-Аббасе.

Израиль в пятницу, 20 июня, нанес удар по ядерным объектам Ирана, что привело к частичному разрушению такого сооружения в городе Исфахан. Отмечается, что за пределами объекта не было зарегистрировано повышения уровня радиации, а также утечек опасных веществ.

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