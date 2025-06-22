Иран заявил о начале новой волны ракетных ударов по Израилю

ВО: Иран заявил о начале 19-й волны ракетных ударов по целям в Израиле

Иран заявил о начале новой волны ракетных ударов по целям на территории Израиля. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель» (ВО).

«Иран заявил о начале 19-й волны ракетных ударов по целям на территории Израиля в рамках операции "Праведное обещание-3"», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по иранской военно-морской базе в Бендер-Аббасе.

Израиль в пятницу, 20 июня, нанес удар по ядерным объектам Ирана, что привело к частичному разрушению такого сооружения в городе Исфахан. Отмечается, что за пределами объекта не было зарегистрировано повышения уровня радиации, а также утечек опасных веществ.