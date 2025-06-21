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22:27, 21 июня 2025Мир

Израиль ударил по военно-морской базе Ирана

Израиль ударил по военно-морской базе Ирана в Бендер-Аббасе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по иранской военно-морской базе в Бендер-Аббасе, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местные СМИ.

По данным израильской армии, атака велась по складам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и складам с оружием на юго-западе Ирана.

При этом Тегеран заявил о нападении на военный корабль на иранской военно-морской базе в районе Бандар-Аббаса. Это первое сообщение о нападении на иранский флот в Персидском заливе.

Ранее Израиль в пятницу, 20 июня, нанес очередной удар по ядерным объектам Ирана, что привело к частичному разрушению такого сооружения в городе Исфахан. Отмечается, что за пределами объекта не было зарегистрировано повышения уровня радиации, а также утечек опасных веществ.

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