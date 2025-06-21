Израиль нанес очередной удар по ядерным объектам Ирана

МАГАТЭ: Израиль атаковал ядерный объект в иранском Исфахане

Израиль в пятницу, 20 июня, нанес очередной удар по ядерным объектам Ирана, что привело к частичному разрушению такого сооружения в городе Исфахан. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводятся на сайте организации.

«На ядерном объекте в Исфахане в результате атаки в прошлую пятницу были повреждены четыре здания: центральная химическая лаборатория, завод по конверсии урана, завод по производству топлива для реакторов в Тегеране и строящийся завод по переработке обогащенного металлического урана», — говорится в заявлении Гросси.

Отмечается, что за пределами объекта не было зарегистрировано повышения уровня радиации, а также утечек опасных веществ.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал ядерный объект в иранском Исфахане.

В пятницу, 13 июня, Израиль начал операцию под названием «Народ как лев», нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. Израильские власти подчеркнули, что такое решение стало ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.