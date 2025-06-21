Израиль атаковал ядерный объект в Иране

Fars: В иранском Исфахане ядерный объект подвергся атаке со стороны Израиля

Израиль атаковал ядерный объект, расположенный в иранском Исфахане. Об этом сообщает Fars.

Утечек опасных веществ не произошло. «Беспокоиться не о чем», — говорит агентство. По его данным, Израиль произвел атаку в ночь на 21 июня. Она была отражена системой ПВО.

В пятницу, 13 июня, Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. Израильские власти подчеркнули, что такое решение стало ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.