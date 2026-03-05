В Иране рассказали о риске ядерной катастрофы для Израиля

ISNA: Иран может ударить по ядерному реактору в Израиле

Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в городе Димона, если Тель-Авив продолжит попытки смены режима в исламской республике. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на военный источник.

«Если США и Израиль будут пытаться сменить режим в Иране, Тегеран нанесет удар по атомному реактору в Димоне», — указано в заявлении. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пока не давали официальных комментариев по этому поводу.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по секретному центру «Минзадехей» в Иране, который занимается разработкой ядерного оружия. «На этом объекте группа ученых-ядерщиков тайно работала над разработкой ключевого компонента ядерного оружия», — отмечается в сообщении.