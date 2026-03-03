Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 3 марта 2026Мир

Израиль заявил об ударе по секретному центру ядерных разработок в Иране

ЦАХАЛ: Израиль ударил по секретному центру ядерных разработок в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chen Junqing / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по секретному центру «Минзадехей» в Иране, который занимается разработкой необходимых для ядерного оружия компонентов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

«На этом объекте группа ученых-ядерщиков тайно работала над разработкой ключевого компонента ядерного оружия», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что инфраструктура была перемещена на подземный объект, защищенный от воздушных ударов.

Разведка ЦАХАЛа продолжала следить за деятельностью ученых и определила их новое местоположение на этом объекте, что позволило нанести точный удар по секретному подземному комплексу, добавили в израильской армии.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    В Польше вновь заявили о желании обладать ядерным оружием

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    В Германии назвали болванов у власти причиной проблем в стране

    Застрявшие в Дубае российские теннисисты покинули ОАЭ

    Израиль заявил об ударе по секретному центру ядерных разработок в Иране

    Украинская молодежь начала массово покидать страну

    Россияне пустили в квартиры 146 мигрантов и поплатились

    Названо число пострадавших от ударов Израиля и США иранских школьников

    США отказались от посредничества третьих стран для контактов с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok