Израиль заявил об ударе по секретному центру ядерных разработок в Иране

ЦАХАЛ: Израиль ударил по секретному центру ядерных разработок в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по секретному центру «Минзадехей» в Иране, который занимается разработкой необходимых для ядерного оружия компонентов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

«На этом объекте группа ученых-ядерщиков тайно работала над разработкой ключевого компонента ядерного оружия», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что инфраструктура была перемещена на подземный объект, защищенный от воздушных ударов.

Разведка ЦАХАЛа продолжала следить за деятельностью ученых и определила их новое местоположение на этом объекте, что позволило нанести точный удар по секретному подземному комплексу, добавили в израильской армии.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

